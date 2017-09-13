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Саакашвілі увечері буде в Чернівцях – прес-секретар

Середа, 13 вересня 2017, 09:54
Саакашвілі увечері буде в Чернівцях – прес-секретар

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі 13 вересня поїде зі Львова до Чернівців.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.

"Сьогодні о 18:00 Міхеіл буде в Чернівцях на центральній площі", - сказала вона.

Коли і на чому поїде Саакашвілі, Чиж не уточнила.

Прес-секретар "Руху нових сил" Мар'яна Почтар уточнила, що Саакашвілі перед поїздкою до Чернівців планував відвідати Форум видавців у Львові.

"(Саакашвілі – ред.) планував на книжковий форум. Потім – на Чернівці", - написала Почтар.

Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що у зв'язку з поїздкою Саакашвілі правоохоронці не вживатимуть жодних додаткових заходів.

"Ми не будемо коментувати кожен крок цієї особи. Забагато честі. Просто будемо забезпечувати громадський порядок, як це відбувається на усіх масових заходах, де збираються люди. І належним чином, спокійно розслідуватимемо наші кримінальні провадження", - сказав Шевченко.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі серед ночі виїхав із готелю "Леополіс" у Львові.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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