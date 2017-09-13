ОБСЄ помітила у забороненій зоні на Донбасі 40 танків бойовиків

150 переглядів
Середа, 13 вересня 2017, 11:27

Спостерігачі ОБСЄ кажуть, що бачили 40 невідомих танків бойовиків, не відведених у спеціальні місця для зберігання.

Про це йдеться у звіті моніторингової місії організації від 11 вересня.

"За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання в непідконтрольному урядові районі безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 40 танків (невстановленого типу), які стояли на території об’єкта неподалік с. Мануйлівка (65 км на схід від Донецька)", - розповідають спостерігачі.

Окрім того, повідомили в ОБСЄ, 11 вересня СММ зафіксувала у зоні безпеки на Донбасі бойові броньовані машини, броньовані машини військового типу і свіжі сліди, які вона оцінила як сліди танка.

Зокрема, на окупованій території спостерігачі бачили БМП біля Луганська, а також два БТРи та одну БРДМ поблизу Донецька.

"За даними повітряного спостереження станом на 8 вересня виявлено 8 броньованих машин військового типу і майже 60 вантажівок військового типу в м. Кальміуське (кол. Комсомольське, 42 км на південний схід від Донецька), у зоні, у межах якої розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено", - зазначається у звіті.

Українська правда

Теми: Донбас ОБСЄ АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: Увечері ситуація загострилася, двоє військових ЗСУ поранені 13 вересня 2017, 06:52
РФ хоче ввести миротворців на Донбас для охорони ОБСЄ на півроку 13 вересня 2017, 06:06
СЦКК: Бойовики ведуть "фейкові" обстріли, щоб звинуватити ЗСУ 13 вересня 2017, 00:31
powered by lun.ua
Головні новини
В окупованому Криму провели обшук і затримали кримського татарина
Хроніка 13 вересня. "Зомбування" Кашпіровським від БЮТ та Єхануров-прем'єр від Ющенка
Доба в АТО: Увечері ситуація загострилася, двоє військових ЗСУ поранені
ЗМІ: Росія передала США план нормалізації відносин
Усі новини
Книги

"Мислення швидке й повільне": уривок із книги нобелівського лауреата з економіки

Від творців

Бренд одягу з авіаційною тематикою від студентів НАУ