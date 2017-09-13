Суд арештував офіс "1+1" та літак Boeing у справі Приватбанку

Печерський районний суд Києва 4 вересня наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із Приватбанку.

Це видно у судовому реєстрі, передають "Українські новини".

Суд ухвалив рішення накласти арешт на таке майно: приналежні ТОВ "Поділ Нерухомість" нежитлові приміщення житло-офісного будинку й підземного паркінгу в Києві на вул. Фрунзе (Кирилівська), 23 (орендує "1+1"); будівля заводу "Біола" у Дніпрі на вул. Береговій, 135, що належить ТОВ "Ерлан"; літак Boeing 767-300 (власність португальської Pennylane - Comercio Internacional LDA); приналежні ТОВ "Хаджибей" земельні ділянки в Одеській області, Овидіопольському районі, масив "Золотий берег" (акваторія Чорного моря);

Також суд арештував приналежний ТОВ "Імме" будинок у Києві по проспекту Степана Бандери, 34 площею 6 921 кв. м; приналежні ТОВ "Акватера" і ТОВ "Арлан" нежитлові будинки в Дніпрі на вул. Чкалова, 27; будинок торговельного павільйону в Одесі на вул. Космонавтів, 32 (належить ПАТ "Проектно-пошуковий інститут "Південмедбіосинтез").

Окрім того, 7 вересня суд арештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, який належить ТОВ "Агротерминал Логістик".

Як повідомлялося, 29 серпня "1+1" отримала листа від ТОВ "Поділ Нерухомість" листа про можливе припинення договору про оренду будівлі вул. Фрунзе, 23 у Києві з 25 жовтня. Медіагурпа стверджує, що оплатила оренду цього приміщення до березня 2018 року, тому попросила Нацбанк пояснити, що буде з орендою.

Згодом Національний банк заявив, що не вимагав від орендодавця виселити телерадіокомпанію "Студія 1+1" із приміщення в Києві.

Розслідуванням установлено, що в травні 2014 року Національний банк і "Поділ Нерухомість" уклали іпотечний договір із забезпечення вимог НБУ як іпотекотримач за договором рефінансування від 3 березня 2009 року. Предметом іпотеки виступила зазначена будівля.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

Українська правда