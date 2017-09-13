Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арестовал офис "1+1" и самолет Boeing по делу Приватбанка

Среда, 13 сентября 2017, 12:11
Суд арестовал офис 1+1 и самолет Boeing по делу Приватбанка

Печерский районный суд Киев 4 сентября наложил арест на здание в Киеве, которые арендует телеканал "1+1", и самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.

Это видно в судебном реестре, передают "Украинские новости".

Суд принял решение наложить арест на следующее имущество: принадлежащие ООО "Подол Недвижимость" нежилые помещения жилищно-офисного здания и подземного паркинга в Киеве на ул. Фрунзе, 23 (арендует "1+1"); здание завода "Биола" в Днепре на ул. Береговой, 135, принадлежащий ООО "Эрлан"; самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA); принадлежащие ООО "Хаджибей" земельные участки в Одесской области, Овидиопольському районе, массив "Золотой берег" (акватория Черного моря)

Также суд арестовал принадлежащий ООО "Имме" дом в Киеве на проспекте Степана Бандеры, 34 площадью 6921 кв. м; принадлежащие ООО "Акватера" и ООО "Арлан" нежилые дома в Днепре на ул. Чкалова, 27; дом торгового павильона в Одессе на ул. Космонавтов, 32 (принадлежит ПАО "Проектно-поисковый институт "Южмедбиосинтез").

Кроме того, 7 сентября суд арестовал зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области, который принадлежит ООО "Агротерминал Логистик".

Как сообщалось, 29 августа "1+1" получил письмо от ООО "Подол Недвижимость" о возможном прекращении договора об аренде здания на ул. Фрунзе, 23 в Киеве с 25 октября. Медиагруппа утверждает, что оплатила аренду этого помещения до марта 2018 года, поэтому попросила Нацбанк объяснить, что будет с арендой.

Впоследствии Национальный банк заявил, что не требовал от арендодателя выселить телерадиокомпанию "Студия 1+1" из помещения в Киеве.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

Украинская правда

Темы: Коломойский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Коломойский
Национализация "Альфы", угрозы Коломойского и изношенные доллары - что рассказала ЭП заместитель главы НБУ
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: