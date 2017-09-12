Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"1+1 медіа" питає, чи не вижене їх Нацбанк, і просить у МВС охорону

Вівторок, 12 вересня 2017, 10:53

Національний банк планує до 25 вересня здійснити відчуження київської будівлі, яку орендує "1+1 медіа", адже вона була заставою в процедурі рефінансування "Приватбанку".

Через це медіагрупа попросила Нацбанк пояснити, що буде з орендою, яку оплачено до березня 2018 року.

Крім того, "1+1 медіа" просить Міністерство внутрішніх справ охороняти будівлю на Кирилівській, 23, повідомляє медіагрупа у прес-релізі.

28 серпня Генеральна прокуратура отримала дозвіл на огляд столичної будівлі за адресою вул. Кирилівська, 23, яку "1+1 медіа" орендує з 2012 року.

Компанія уточнює, що 29 серпня отримала лист від ТОВ "Поділ-Нерухомість" про те, що НБУ планує до 25 вересня 2017 року відчуження будівлі, адже вона є заставним майном за процедурою рефінансування "Приватбанку".

Від "Поділ-Нерухомість" вимагають сплатити всю суму кредиту – 4 406 807 586,50 грн., хоча оціночна вартість будівлі, відповідно до договору іпотеки, становить 258 027 976,00 грн, зазначає медіагрупа.

Дізнавшись про плани Нацбанку, "1+1 медіа" звернулися до НБУ з проханням прояснити ситуацію щодо подальшої оренди, враховуючи те, що компанія сплатила оренду до березня 2018 року. "Відповідь досі очікується", – інформує медіагрупа.

 

"Ми дуже хочемо помилятись, але це схоже на чергову спробу політичного тиску. Після історії з ліцензією у грудні минулого року, зараз починається історія з будівлею. Ми єдиний орендар, тому нам очевидно, що дії спрямовані проти нас", – заявив генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко.

"Перевести весь телецентр – це питання кількох місяців. Виїхати протягом двох тижнів – фізично не можливо, і це абсолютний нонсенс, враховуючи, що ще у 2013 році ми сплатили оренду до 2018 року. Ми досі не отримали відповідь від НБУ, і якщо це не політична акція, то, звичайно, НБУ мав би дати нам час до закінчення строку оренди", – додав він.

Крім того, наприкінці минулого тижня "1+1 медіа" надіслали лист до Міністерства внутрішніх справ з проханням "забезпечити охорону будівлі, аби унеможливити протиправні силові дії з припинення роботи телецентру".

 

Як відомо, "1+1 медіа", якою володіє Ігор Коломойський, покриває ефіром близько 98% населення України і забезпечує мовлення 7 каналів: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бігуді", "УНІАН ТБ", "1+1 International".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняЗМІПриватКоломойськийНБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Суд дозволив Генпрокуратурі оглянути будівлю "1+1 Media"
У будівлі, яку орендує "1+1 медіа", було вже кілька перевірок
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: