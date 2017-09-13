НАБУ не побачило порушень при виписуванні високих премій у Корчак

Національне антикорупційне бюро визначилося, що порушень під час преміювання голови Наталії Корчак та інших членів НАЗК немає.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит експерта з питань протидії корупції Гліба Канєвського, які є в розпорядженні "Української правди".

"За результатами проведеного аналізу ознак вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення на теперішній час Національним бюро не встановлено, у зв’язку з чим підстави для направлення інформації та матеріалів до Національної поліції на даний час відсутні", - йдеться у відповіді НАБУ.

Фото надане експертом з питань протидії корупції Глібом Канєвським

Канєвський уточнив, що просив НАБУ перенаправити матеріали по Корчак до Нацполіції, тому, що за можливий конфлікт інтересів поліція може складати протокол про адмінпорушення.

"За можливий конфлікт інтересів – це те, що Корчак собі премії встановлювала без погодження КМУ – протокол про адмінпорушення мають право скласти два органи – НАЗК та Нацполіція (ст. 255 Кодекс про адміністративні правопорушення). Тому я і попросив НАБУ всі зібрані матеріали по Корчак перенаправити до поліції", - пояснив Канєвський.

Як відомо, голова НАЗК Наталя Корчак у квітні 2017 року зізналася, що у серпні, жовтні і листопаді 2016 року нараховувалися премії їй і членам НАЗК.

"200 тисяч гривень була премія", - говорила вона тоді, коли реєстр декларацій не працював близько тижня.

У свою чергу Міністерство юстиції заявило, що готує законопроект, яким запропонує заборонити керівництву Нацагентства з питань запобігання корупції нараховувати собі премії понад 50% від зарплати.

У липні 2017 року Кабінет міністрів повідомив, що не давав дозволу на преміювання керівництва НАЗК.

Українська правда