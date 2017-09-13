НАБУ не побачило порушень при виписуванні високих премій у Корчак
Національне антикорупційне бюро визначилося, що порушень під час преміювання голови Наталії Корчак та інших членів НАЗК немає.
Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит експерта з питань протидії корупції Гліба Канєвського, які є в розпорядженні "Української правди".
"За результатами проведеного аналізу ознак вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення на теперішній час Національним бюро не встановлено, у зв’язку з чим підстави для направлення інформації та матеріалів до Національної поліції на даний час відсутні", - йдеться у відповіді НАБУ.
Канєвський уточнив, що просив НАБУ перенаправити матеріали по Корчак до Нацполіції, тому, що за можливий конфлікт інтересів поліція може складати протокол про адмінпорушення.
"За можливий конфлікт інтересів – це те, що Корчак собі премії встановлювала без погодження КМУ – протокол про адмінпорушення мають право скласти два органи – НАЗК та Нацполіція (ст. 255 Кодекс про адміністративні правопорушення). Тому я і попросив НАБУ всі зібрані матеріали по Корчак перенаправити до поліції", - пояснив Канєвський.
Як відомо, голова НАЗК Наталя Корчак у квітні 2017 року зізналася, що у серпні, жовтні і листопаді 2016 року нараховувалися премії їй і членам НАЗК.
"200 тисяч гривень була премія", - говорила вона тоді, коли реєстр декларацій не працював близько тижня.
У свою чергу Міністерство юстиції заявило, що готує законопроект, яким запропонує заборонити керівництву Нацагентства з питань запобігання корупції нараховувати собі премії понад 50% від зарплати.
У липні 2017 року Кабінет міністрів повідомив, що не давав дозволу на преміювання керівництва НАЗК.
Українська правда