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Кабмін не погоджував високих премій Корчак та членів НАЗК

П'ятниця, 28 липня 2017, 15:23

Кабінет міністрів не давав дозволу на преміювання керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це йдеться у відповіді Секретаріату Кабміну на запит програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

"За результатами опрацювання запиту НАБУ [...] повідомляємо, що Кабінетом міністрів такі дозволи не надавалися", - мовиться у відповіді за підписом міністра Кабміну Олександра Саєнка.

Водночас на запит "Схем" у Національному антикорупційному бюро повідомили, що наразі Головний підрозділ детективів не розслідує преміювання голови та інших членів НАЗК.

"Не здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо можливого безпідставного нарахування та виплати заробітної плати голові та членам НАЗК", - зазначено у відповіді.

Раніше "Українська правда" також звернулася до НАБУ із запитом щодо розслідування преміювання голови та членів НАЗК. Проте у п’ятницю у прес-службі бюро повідомили, що цей запит розглядатимуть 30 робочих днів, оскільки відповіді на його запитання матимуть не публічну інформацію.

Як повідомлялося, на початку травня Національне антикорупційне бюро направило запит до Кабміну з проханням надати інформацію про дозвіл на преміювання керівництва НАЗК.

Як відомо, голова НАЗК Наталя Корчак у квітні 2017 року зізналася, що у серпні, жовтні і листопаді 2016 року нараховувалися премії їй і членам НАЗК.

"200 тисяч гривень була премія",  - говорила вона тоді, коли реєстр декларацій не працював близько тижня.

В свою чергу Міністерство юстиції заявило, що готує законопроект, яким запропонує заборонити керівництву Нацагентства з питань запобігання корупції нараховувати собі премії понад 50% від зарплати.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУ
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