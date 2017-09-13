У РФ арештували Гриба заочно ще до його прибуття до Білорусі

Російський суд виніс рішення про затримання Павла Гриба, викраденого в Білорусі, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Гриба Андрій Сабінін.

За його словами, суд в РФ виніс рішення про його затримання ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Білорусь, а безпосередній арешт оформлений вже 25 серпня.

"Суд виніс рішення про його затримання на два місяці ще 17 серпня. Рішення було заочне", - сказав Сабінін.

Він також сказав, що по закінченню цього строку суд має розглянути рішення щодо подальшої долі Гриба.

"Якщо досудове слідство буде завершено, то суд має винести вирок – чи то виправдувальний, чи то про позбавлення волі. Але звинувачення в тероризмі серйозна стаття і займе багато часу для розслідування. Скоріше за все йому подовжать строк затримання", - зазначив він.

Адвокат зауважив, що суд також міг би відпустити його про підписку по невиїзд або домашній арешт. Але через те, що він не має російської реєстрації та будь-якого майна в РФ, його не зможуть відпустити і ймовірніше за все продовжать строк утримання під вартою.

Також він розповів подробиці викрадення Гриба в Білорусі.

За його словами, хлопця викрали на автовокзалі Гомеля 24 серпня десь о 17 годині вечора, куди він прийшов після зустрічі з дівчиною. У нього був куплений зворотній квиток до України.

"З собою у нього було посвідчення, що він — інвалід дитинства, паспорт. На одній з центральних вулиць до нього підійшли якісь люди в цивільному, посадили його в мікроавтобус, зв’язали і відвезли до лісу, де вже майже у темряві передали іншим людям", - розповів адвокат.

На запитання "Української правди", хто затримав його в Гомелі, білоруси чи росіяни і, кому саме передали Гриба, Сабінін сказав, що не може відповісти.

"Я не можу додати жодної інформації до тої, що вже повідомив", - сказав він.

Адвокат зазначив, що після передачі незнайомим людям хлопця кілька днів тримали у якійсь будівлі без вікон і сонячного світла.

"Після цього, знову ж таки, з його слів, прибула слідча бригада, яка оформила його затримання відповідно до російського кримінально-процесуального кодексу. І коли його привезли до відділку поліції, він дізнався, що це Смоленська область. Він побачив вивіску на відділку поліції. По-моєму, це місто Рябцево. Там у нього зняли відбитки пальців", — сказав захисник.

Після цього, за словами Сабініна, бригада виїхала з Павлом у Краснодар, де наразі перебуває у СІЗО №5.

Він зазначив, що наразі в Краснодарі перебувають українські консули, які намагаються, за завчасно узгодженим переліком, передати хлопцеві речі та ліки. Чи пустять консулів до Гриба адвокат поки не знає.

Водночас як розповів "Українській правді" батько Павла Ігор Гриб, до випадку з викраденням і арештом, його син ніколи не був у Росії і не відвідував анексований Крим.

"Я не знаю, який саме факт тероризму йому інкримінують. Що саме і де він вчинив нам не повідомляють. Він і за кордоном був останній раз лише в 2012 році. Не в АТО, ні будь де інде не був – не дозволяє стан здоров’я. Максимум, де був активний – це в соцмережах",- зазначив батько.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня в Білорусі, куди поїхав зустрітися з дівчиною, з якою, за словами батька Ігоря Гриба, познайомився в інтернеті.

Білоруські силовики тривалий час заявляли, що Гриба у них немає. Проте згодом прикордонники визнали факт перетину ним українсько-білоруського кордону.

Пізніше з’ясувалось, що Гриб знаходиться в краснодарському СІЗО №5 за звинуваченням у тероризмі.

Правоохоронні органи Краснодара арештували Гриба до 17 жовтня.

Яна Міланова, УП