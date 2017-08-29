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Білоруські силовики заявляють, що українця Гриба у них немає

Вівторок, 29 серпня 2017, 20:51
Білоруські силовики заявляють, що українця Гриба у них немає

Правоохоронні органи Білорусі не підтверджують утримання в спецзакладах країни українця Павла Гриба, Росія ще не надала відповіді на запит офіційного Києва.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Правоохоронні органи Білорусі, а саме в Гомелі, Мінську та Вітебську не підтвердили тримання Гриба у їхніх спецзаклалах."

За словами Кирилича, цю інформацію отримав консул України в Білорусі.

Крім того, дипломат нагадав, що МЗС РФ було вручено ноту з проханням надати інформацію, чи тримають компетентні органи РФ Гриба.

"Інформації поки немає", – сказав Кирилич.

Водночас за неофіційною інформацією, 19-річний громадян України Павло Гриб, який зник у білоруському Гомелі, перебуває в управлінні ФСБ в Краснодарі.

Оксана Коваленко, УП

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Теми: БілорусьРосіяполітв'язніскандал
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