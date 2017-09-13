Україна може не видавати Саакашвілі Грузії – Мін'юст

Україна може не екстрадувати до Грузії екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі, доки грузинський суд його не засудить.

Про це в ефірі телеканалу "112 Украіна" в середу заявив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

"Ще нічого в Україні не сталося, крім переходу Саакашвілі через кордон. Ті документи, які прийшли до нас (до Мін'юсту - ред.) і в Генеральну прокуратуру України щодо пана Саакашвілі, свідчать, що в Грузії розглядається кримінальна справа стосовно нього", - сказав він.

"Це ще не черговий етап у проведенні екстрадиції, і в цьому етапі Міністерство юстиції не бере участі. Це якби Саакашвілі вже був засуджений в Грузії за тими статтями, які назвав на своїй прес-конференції мій колега пан Пєтухов (Сергій, заступник міністра юстиції – ред.), тоді б це була часткова прерогатива Мін'юсту", - додав Чернишов.

На запитання ведучої про те, чи може Україна не видавати Саакашвілі Грузії, поки там немає рішення суду, заступник мінітра відповів ствердно.

Як відомо, на початку вересня Генпрокуратура і Міністерство юстиції України отримали запит Головної прокуратури Грузії про видачу Саакашвілі.

У 2015 році Генеральна прокуратура України відхилила запит Грузії на екстрадицію Саакашвілі. Пояснили це тим, що на батьківщині його переслідують за політичними мотивами.

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Інтерфакс-Україна