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Запит на екстрадицію Саакашвілі розглядатиме Мін'юст – Сарган

Четвер, 7 вересня 2017, 20:58

Генпрокуратура України на цьому тижні отримала запит Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу Міхеіла Саакашвілі.

Про це на Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"5 вересня заступник міністра юстиції України Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України щодо розшуку, взяття під варту та екстрадиції Саакашвілі. При цьому Петухов заявив, що запит грузинської сторони був адресований Мін’юсту та Генпрокуратурі України. Він також повідомив, що Мін'юст направляє отриманий запит до ГПУ для проведення екстрадиційної перевірки", - зазначила вона.

"Окрім того хочу підтвердити, що Генпрокуратурою України на цьому тижні в копії отримано запит Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу Саакашвілі М.Н.", - додала Сарган.

За її словами, враховуючи, що кримінальні справи, у зв'язку з якими просять видати Саакашвілі, перебувають на розгляді Тбіліського міського суду, запит буде розглядатись Міністерством юстиції України.

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України, виданого у травні 2015 року.

Саакашвілі заявляв, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон і через пункт пропуску "Краковець" спробує в’їхати в Україну.

Джерела в керівництві ГПУ заявляли, що, якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле третій запит про екстрадицію, – його видадуть.

Позбавлений громадянства України екс-глава Одеської обладміністрації днями заявляв, що подорожує з українським паспортом.

Народні депутати від партії "Самопоміч" планують зустрічати Саакашвілі на КПП "Краковець" 10 вересня.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліГрузіяГенпрокуратура
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