Украина может не выдать Саакашвили Грузии до решения суда – Минюст

Украина может не экстрадировать в Грузию экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет решение по его делу.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" в среду заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Еще ничего в Украине не произошло, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам (в Минюст - ред.) и в Генеральную прокуратуру Украины в отношении господина Саакашвили, свидетельствуют, что в Грузии рассматривается уголовное дело в отношении него", - сказал он.

"Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции, и в данном этапе Министерство юстиции не участвует. Это если бы Саакашвили уже был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал на своей пресс-конференции мой коллега господин Петухов (Сергей, заместитель министра юстиции - ред.), тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", - добавил Чернышов.

На вопрос ведущей о том, может ли Украина не выдавать Саакашвили Грузии, пока там нет решения суда, замминистра ответил утвердительно.

В комментарии Украинской правде Чернышев пояснил: "По состоянию на сейчас органы прокуратуры Украины готовят выводы по полученным документам (запросу от Грузии - ред.). После этого Минюст продолжит рассмотрение запроса об экстрадиционной проверке Саакашвили согласно нормам украинского и международного законодательства".

Как известно, в начале сентября Генпрокуратура и Министерство юстиции Украины получили запрос Главной прокуратуры Грузии о выдаче Саакашвили.

В 2015 году Генеральная прокуратура Украины отклонила запрос Грузии об экстрадиции Саакашвили. Объяснили это тем, что на родине его преследуют по политическим мотивам.

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Интерфакс-Украина