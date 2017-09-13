Чийгоз звернувся до мітингувальників, які вийшли його підтримати

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз звернувся з відкритим листом до мітингувальників, які у середу вийшли його підтримати у Києві.

Текст звернення опублікував у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"11 вересня слухав вирок. Скільки цинізму, брехні, і головне, страху за кожним вимовленим словом і діями суддів, влади Росії перед силою, мужністю, рішучістю мого народу", - зазначив Чийгоз.

На його думку, окупаційну владу в Криму лякає "істинний патріотизм, який їй не зрозумілий і не притаманний".

"Кожен кримський татарин, кожен українець повинен розуміти, що наше право на свободу, гідне життя і любов до Батьківщини є небезпекою для російської влади. Вирок увібрав в себе безвихідь і злобу колаборантів. Але їх радість передчасна. Їм не вдасться "зробити головною цінністю брехню і підлість". Їм ніколи не бути авторитетами народу", - наголосив він.

Водночас "Крим. Реалії" повідомляють, що у середу на майдані Незалежності зібрався мітинг на підтримку Чийгоза.

"У заході беруть участь представники громадських організацій, правозахисники, народні депутати України, кримчани, які були змушені покинути півострів після його анексії, і жителі української столиці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що учасники прийшли з плакатами з портретом Чийгоза та закликами до його звільнення.

Тимошенко теж прийшла на мітинг

Усі фото Української правди

Як відомо, 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.

Сполучені Штати та Великобританія вважають, що окупанти Криму незаконно засудили Чийгоза. Євросоюз вимагає звільнити заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу як незаконно засудженого.

Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.