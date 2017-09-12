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Чийгоз і його адвокат подали дві апеляції

Вівторок, 12 вересня 2017, 15:35

Заступник голови Меджлісу кримських татар Ахтем Чийгоз, засуджений до 8 років в'язниці, і його захисник подали дві апеляції на це рішення суду.

Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

"Прямо зараз я подав дві апеляційні скарги на вирок Ахтему Чийгозу - свою і Ахтема Чийгоза", - написав він.

За словами юриста, поки що його скарга коротка, проте вона буде істотно доповнена після ознайомлення з протоколом судових засідань і вироком, текст якого буде готовий тільки 14 вересня.

"А ось скарга Ахтема Чийгоза мною складена під його диктовку. Ахтем-аґа написав саму суть, без всього цього юридичного крутійства", - повідомив адвокат.

 

Як відомо, 11 вересня Російський суд у Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму.

Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татариполітв'язні
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