Суд арештував одного з учасників прориву в "Шегинях"

Одного із затриманих після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня арештували на 2 місяці.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"За ганебний напад на прикордонників, захисників державного кордону України, сьогодні у Львові одному із нападників судом обрана міра запобіжного заходу – арешт на два місяці без права внесення застави", - написав він.

Як відомо, 12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема – групове порушення громадського порядку.

Правоохоронці також встановили особи 6 можливих організаторів "прориву кордону", а також 32 активних учасники тих подій.

Крім того, Держприкордонслужба склала 15 адмінпротоколів за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП.

Зокрема, на 4 представників ЗМІ та 10 іноземних громадян.

10 вересня позбавлений українського громадянства Міхеіл Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.