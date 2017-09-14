Грибу передали в російському СІЗО продукти, речі і гроші

Українські консули, після декількох днів очікування, все-таки змогли передати викраденому російськими спецслужбами в Білорусі Павлу Грибу речі і гроші, але зустрітися з ним не змогли.

Про це повідомила журналістам його сестра Ольга Гриб.

"Сьогодні Павлу передали продукти, речі і гроші в СІЗО. По лікам питання вирішується, тому що вимагає чергового узгодження", - сказала Ольга Гриб.

Вона також зазначила, що співробітникам консульського відділу поки не вдалося з ним зустрітися. За попередньою домовленністю зустріч відбудеться 18 вересня.

Раніше повідомлялося, що українських консулів не пускають до Павла Гриба в СІЗО №5 у Краснодарі.

Як відомо, зниклий в Білорусі син українського офіцера Павло Гриб знаходиться в СІЗО в РФ за звинуваченням у тероризмі.

Українська правда