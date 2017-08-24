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Вибух на Грушевського: Кількість поранених зросла

Четвер, 24 серпня 2017, 17:23

Кількість постраждалих від вибуху на вулиці Грушевського в центрі Києва збільшилася до трьох осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на ГУ Нацполіціі в Києві.

"Отримано інформацію з лікарні про трьох постраждалих: двох жінок і одного чоловіка", - зазначили у поліції.

Як відомо, раніше в результаті вибуху на вул.Грушевського у Києві в поліції повідомили про двох постраждалих. Основна версія, яку розглядають правоохоронці  - хуліганство.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київнадзвичайна подія
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