Порошенко: "Блакитні шоломи" принесуть мир в Україну

Президент Петро Порошенко вважає, що миротворча місія ООН є одним із інструментів принесення миру в Україну і з її допомогою буде зібрано більше доказів російської агресії для міжнародного суду.

Про це він заявив під час виступу на щорічному міжнародному форумі "Ялтинська європейська стратегія" у Києві, коментуючи слова представниці комітету іноземних справ європейського парламенту Марілуізе Бек.

Він зазначив, що чекати того, поки Путін сам захоче припинити війну на Донбасі не можна.

"Зараз я втрачаю своїх вояків, і для мене це не припустимо, як для головнокомандуючого. Я не можу чекати того, поки Путін захоче чи не захоче чогось.

Треба щоб ціна за окупацією Донбасу зростала для Росії. "Блакитні шоломи" в цьому випадку стануть гарантією припинення постачання військових та озброєння з РФ. І поступово агресія зупиниться", - сказав президент.

Він додав, що також міжнародна місія допоможе зібрати більше доказів для міжнародного суду проти Росії.

Перед цим представниця комітету іноземних справ європейського парламенту Марілуізе Бек висловила скептицизм стосовно присутності "блакитних шоломів" на Донбасі і додала, що в окупованій частині України зараз схожа ситуація з Боснією, у якої був військовий конфлікт із Сербією.

"Я бачила наскільки безпомічними були "блакитні шоломи" в Боснії. У них теж не було чітко визначеного мандату роботи та сильної підтримки інших сильних держав. Схожа ситуація скоріше за все буде і на Донбасі. Зараз дуже багато голосів говорять про те, що сторони конфлікту повинні повернутися за стіл переговорів. Це означає, що у міжнародної спільноти немає чіткого розуміння того, що відбувається на місці в реальності", - сказала Бек.

Вона додала, якщо не буде чіткого розуміння, що Кремль хоче сісти за стіл переговорів та повернути Донбас під суверенітет України, то "блакитні шоломи" будуть такими ж слабкими, як зараз міжнародна місія ОБСЄ.

"Наразі Кремль не хоче, щоб Україна була успішною. Таким чином Путін просто дасть роботу міжнародній спільноті, щоб вони чимось зайнялись на два роки. Але це не дасть результатів", - сказала європейська чиновниця.

Вона також зазначила, що найефективнішим варіантом було б поставити на кордоні України з Росією сильні війська.

"Я вважаю, що "блакитні шоломи" зараз не принесуть результату. Ефективнішим варіантом було б поставити сильну армію на кордоні між Україною та Росією. Інакше ситуація не зміниться", - сказана Бек.

Як відомо, Порошенко та новопризначений генсекретар ОБСЄ Томас Ґремінґер скоординували підходи щодо розміщення миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу.

Було наголошено на важливості повного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово окупованої території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

Яна Міланова, УП