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Порошенко обговорив розміщення миротворців із генсеком ОБСЄ

Середа, 13 вересня 2017, 21:19

Президент України Петро Порошенко та новопризначений генсекретар ОБСЄ Томас Ґремінґер скоординували підходи щодо розміщення миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу.

Про це за результатами зустрічі повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко поінформував Ґремінґера про розвиток ситуації на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей, а також окреслив бачення стратегії деокупації Криму.

Співрозмовники обговорили діяльність СММ ОБСЄ та потреби зміцнення оперативної роботи Місії.

Порошенко звернувся до генерального секретаря з проханням сприяти наданню СММ нового технічного оснащення, що підвищить якість повсякденної роботи спостерігачів СММ.

Було наголошено на важливості повного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово окупованої території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

Сторони скоординували також підходи щодо розміщення миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу. Порошенко наголосив на важливості налагодження інтенсивного діалогу між ОБСЄ та ООН з вказаного питання.

Президент закликав Генерального секретаря задіяти всі можливі механізми Організації, щоб звільнити українських політичних в’язнів в Росії та Криму, а також заручників, що утримуються російськими окупаційними військами на Донбасі.

Українська правда

Теми: ПорошенкоОБСЄ
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