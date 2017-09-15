Порошенко: "Голубые каски" принесут мир в Украину

Президент Петр Порошенко считает, что миротворческая миссия ООН является одним из инструментов восстановления мира в Украине и с ее помощью будет собрано больше доказательств российской агрессии для международного суда.

Об этом он заявил во время выступления на ежегодном международном форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, комментируя слова представительницы комитета иностранных дел европейского парламента Марилуизы Бек.

Он отметил, что ждать того, пока Путин сам захочет прекратить войну на Донбассе нельзя.

"Сейчас я теряю своих воинов, и для меня это недопустимо, как для главнокомандующего. Я не могу ждать того, пока Путин захочет или не захочет чего-то. Надо чтобы цена за оккупацию Донбасса росла для России. "Голубые каски" в этом случае станут гарантией прекращения поставок военных и вооружения из РФ. И постепенно агрессия утихнет", - сказал президент.

Он добавил, что также международная миссия поможет собрать больше доказательств для международного суда против России.

Перед этим представитель комитета иностранных дел европейского парламента Марилуиза Бек выразила скептицизм относительно присутствия "голубых касок" в Донбассе и добавила, что в оккупированной части Украины ситуация похожа на военный конфликт Боснии с Сербией.

"Я видела насколько беспомощными были "голубые каски" в Боснии. У них тоже не было четко определенного мандата работы и поддержки других сильных государств. Похожая ситуация скорее всего будет и на Донбассе. Сейчас очень много голосов говорят о том, что стороны конфликта должны вернуться за стол переговоров. Это означает, что у международного сообщества нет четкого понимания того, что происходит на месте в реальности", - сказала Бек.

Она добавила, если не будет четкого понимания, что Кремль хочет сесть за стол переговоров и вернуть Донбасс под суверенитет Украины, то "голубые каски" будут такими же слабыми, как сейчас международная миссия ОБСЕ.

"Сейчас Кремль не хочет, чтобы Украина была успешной. Таким образом Путин просто даст работу международному сообществу, чтобы они чем-то занялись на два года. Но это не даст результатов", - сказала европейская чиновница.

Она также отметила, что наиболее эффективным вариантом было бы поставить на границе Украины с Россией сильные войска.

"Я считаю, что "голубые каски" сейчас не принесут результата. Эффективным вариантом было бы поставить сильную армию на границе между Украиной и Россией. Иначе ситуация не изменится", - сказана Бек.

Как известно, Порошенко и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

Была подчеркнута важность полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Яна Миланова, УП