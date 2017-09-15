Хуг: Нова агресія на Донбасі може спалахнути в будь-який момент

За період "шкільного перемир’я" на Донбасі, яке розпочалось з 25 серпня, більше 4 тисяч разів порушувався режим тиші, що може свідчити про початок чергового загострення ситуації.

Про це заявив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, під час докладу про безпеку в Україні і роботу СММ ОБСЄ в Українському кризовому центрі.

За його словами, застосування важкого озброєння хоч і зменшилося, але спостерігачі постійно фіксують порушення режиму тиші.

"За останні тижні нами було зафіксовано 4586 випадків порушення тиші. Є збільшення важкої техніки на лінії розмежування. На цьому тижні ми зафіксували 60 одиниць важкого озброєння – 8 на підконтрольних Україні територіях і 54 – на непідконтрольних", - сказав Хуг.

Він зазначив, що за останні кілька років неодноразово місія спостерігала період затишшя після якого слідував черговий спалах агресії. Тому не виключає, що в найближчий час на Донбасі може знову загостритися ситуація.

"У вересні 2016 року, після періоду тимчасового перемир’я, був дуже серйозне загострення ситуація, найсерйозніше за весь минулий рік. Тому ми очікуємо такого загострення і на цей раз. Воно може статися в будь-який момент", - впевнений представник ОБСЄ.

Також він додав, що крім порушення режиму тиші, ігноруються мінські домовленості щодо розмінування територій, а також відбуваються постійні перешкоджання діяльності місії, особливо з боку непідконтрольних Україні територій.

За його словами, представники місії не можуть потрапити до кордону з Росією на підконтрольній бойовикам території, а також часто отримують від них погрози.

Раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ помітили 40 невідомих танків бойовиків, не відведених у спеціальні місця для зберігання.

Окрім того, вони зафіксувала у зоні безпеки на Донбасі бойові броньовані машини, броньовані машини військового типу і свіжі сліди, які вона оцінила як сліди танка.

Українська правда