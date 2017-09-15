МВФ закликає Україну створити антикорупційний суд

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 14:48

У Міжнародному валютному фонді переконані, що Україні потрібен такий орган, як антикорупційний суд.

Про це повідомив в інтерв'ю "Економічній правді" заступник голови МВФ Девід Ліптон.

"Створення антикорупційного суду є важливим наступним кроком. Ми закликаємо уряд (України – ред.) зробити цей крок", - сказав він.

Ліптон зазначив, що нинішній перегляд програми співробітництва України та МВФ зокрема стосується забезпечення країною "конкретних результатів у боротьбі з корупцією".

За словами заступника голови фонду, якщо Україна буде успішно втілювати реформи, включаючи створення антикорупційного суду, вона матиме хороші перспективи для швидшого зростання економіки.

"Щоб побачити такі стандарти життя, що наближаються до рівня життя у розвинених країнах", - наголосив Ліптон.

Як повідомлялося, у п'ятницю на міжнародному форумі YES президент Петро Порошенко висловив сподівання, що вже у жовтні в Україні з'явиться антикорупційна палата, а створення відповідного суду ще може зачекати.

Раніше Верховна Рада намагалася ухвалити законопроект про створення Вищого антикорупційного суду в Україні, але щодо нього в парламенті виникли суперечки.

Зараз на експертизі Венеціанської комісії знаходяться законопроекти про створення в Україні антикорупційного суду та про створення спеціалізованої антикорупційної палати при існуючому Верховному Суді.

Наприклад, генеральний прокурор Юрій Луценко проти створення окремого антикорупційного суду, замість цього він також підтримує ідею створення спеціалізованої палати при суді, який вже існує.

Водночас у Європі кажуть, що Україні потрібен саме антикорупційний суд. Міжнародна організація Transparency Іntеrnаtіоnаl вважає, що антикорупційна палата при існуючому суді не зможе замінити незалежного антикорупційного суду в Україні.

Читайте також: Антикорупційний суд в Україні: передумови утворення та гарантії ефективності

Українська правда

Теми: МВФ корупція суд
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