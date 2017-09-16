Біля ресторану, де перебував Порошенко, на журналістів напали співробітники УДО

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Субота, 16 вересня 2017, 00:13

В Конча-заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебував президент Петро Порошенко, та інші високопосадовці, на журналістів напали співробітники Управління державної охорони.

Про це повідомив журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач.

"Щойно в Конча-заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебував президент Порошенко, прем'єр-міністр Гройсман, віце-спікер Геращенко та ціла низка політиків, на мене і оператора скоїли напад співробітники Управління державної охорони, намагаючись завадити зйомці", - написав він.

Нагадаємо, 15 вересня на акції, присвяченій пам’яті загиблого 17 років тому журналіста Георгія Гонгадзе, медійники та громадські активісти звернулись до влади з вимогою гарантій безперешкодної діяльності журналістів.

Теми: УДО ЗМІ
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