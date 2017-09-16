У ресторана, где находился Порошенко, на журналистов напали сотрудники УГО

В Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Петр Порошенко и другие высокопоставленные должностные лица, на журналистов напали сотрудники Управления государственной охраны.

Об этом сообщил журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

"Только что в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке" , - написал он.

Как сообщил Ткач Радио Свобода, сотрудники УГО повалили оператора на землю, у него травмирована рука.

"Мы были в 5 метрах от дороги, возле леса, где нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", - сообщил журналист.

При этом он добавил, что при попытке вызвать полицию сотрудники УГО снова на них напали.

"Я сорвал вызов и начал это снимать", - рассказал Ткач.

Напомним, 15 сентября на акции, посвященной памяти погибшего 17 лет назад журналиста Георгия Гонгадзе, журналисты и общественные активисты обратились к властям с требованием гарантий беспрепятственной деятельности журналистов.