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Медіаспільнота вимагає від влади гарантій безперешкодної діяльності журналістів

П'ятниця, 15 вересня 2017, 21:54

Медійники та громадські активісти закликали політиків і чиновників припинити будь-які політичні спекуляції навколо справи Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета й інших справ, пов’язаних із агресією проти журналістів.

Відповідна заява була оприлюднена напередодні 17-ї річниці із дня смерті Гонгадзе.

Представники українських громадських та медійних організацій та української журналістської спільноти вимагають від влади системно вживати всіх заходів, необхідних для повноцінного захисту права громадян на інформацію, та гарантувати безперешкодну діяльність журналістів.

"Минуло понад 17 років із дня вбивства журналіста Гонгадзе, однак досі не встановлено замовників цього резонансного злочину. Ми закликаємо ГПУ або завершити розслідування щодо замовників і вручити підозри, або розкрити матеріали досудового розслідування, визнавши, що минуло багато часу й тепер уже практично неможливо зібрати докази щодо замовників", - сказано у відкритому листі.

Підписанти заявляють, що не сумніваються в законності та справедливості вироку Олексію Пукачу, який отримав довічне ув’язнення, але закликають касаційний суд не зволікати з розглядом справи щодо вироку Пукачу й нарешті приступити до касаційного розгляду цієї справи по суті.

Окрім того, у заяві висунута вимога до правоохоронних органів, української влади вжити всіх можливих заходів, щоби встановити й покарати винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, й регулярно публічно звітувати про стан розслідування цієї резонансної справи.

Окремо наголошується на нагальній необхідності підсилити слідчу групу, яка займається розслідуванням справи Шеремета, звернутися до дипломатичних представництв країн ЄС та США й заручитися допомогою представників правоохоронних органів цих країн у проведенні розслідування.

"Незважаючи на те, що ситуація з розслідуваннями порушень свободи слова загалом покращилася (за даними ГПУ, за результатами 2016 року було розслідувано й передано до суду 31 справу за фактами порушень свободи слова, у 2015-му таких справ було п'ятнадцять, за вісім місяців 2017 року — 14 справ), ми наголошуємо, що досі переважна більшість нападників на журналістів залишаються непокараними. Наприклад, це агресори, що нападали на журналістів під час подій Революції гідності 2013–2014 років, коли постраждало понад двісті наших колег", - сказано у заяві.

"Ми також закликаємо політиків і чиновників припинити будь-які політичні спекуляції навколо справи Гонгадзе, Шеремета й інших справ, пов’язаних із агресією проти журналістів — жодні слова не замінять розслідувань!", - додається у листі.

Заява адресована президенту Петру Порошенку, генпрокурору Юрію Луценку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, а також до уваги Вищої Ради правосуддя та Громадської Ради доброчесності.

Під листом залишили підписи Інститут масової інформації, Детектор медіа, Центр демократії та верховенства права, Комісія з журналістської етики, Громадське, Громадське радіо, ГО "Центр UA", ГО "Центр інформації про права людини", ІА "Поряд з вами", Незалежна медіа рада, ГО "Інтерньюз-Україна", Фундація "Суспільність", Українська правда.

"Українська правда" у Threads

Теми: справа ГонгадзеСправа Шеремета
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