Радбез ООН засудив запуск північнокорейської ракети

Учасники позачергового засідання Радбезу ООН вимагають від Північній Кореї припинити "провокаційні" запуски ракет, але утрималися від запровадження нових санкцій.

Про це пише DW.com.

Радбез одноголосно зажадав від КНДР зупинити "обурливі дії".

Ядерна та ракетна програма країни є загрозою не тільки для регіону, а й для всіх країн-членів ООН, йдеться в прийнятому документі.

Ніяких заяв про можливе запровадження проти влади КНДР нових санкцій зроблено не було.

Як повідомлялося, КНДР в п'ятницю здійснила черговий ракетний пуск.

Перед цим, 3 вересня, Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно КНДР.

Документ передбачає повну заборону на ввезення з Північної Кореї текстильної продукції, а також обмежує продаж Пхеньяну нафтопродуктів двома мільйонами барелів на рік.

Попередній пакет обмежень щодо КНДР був прийнятий 5 серпня. Санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який становить $ 3 млрд на рік.