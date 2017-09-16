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Совбез ООН осудил запуск северокорейской ракеты

Суббота, 16 сентября 2017, 03:26

Участники внеочередного заседания Совбеза ООН потребовали у Северной Кореи прекратить "провокационные" запуски ракет, но воздержались от принятия новых санкционных мер.

Об этом пишет DW.com.

Совбез единогласно потребовал от КНДР остановить "возмутительные действия".

Ядерная и ракетная программа страны являются угрозой не только для региона, но и для всех стран-членов ООН, говорится в принятом документе.

Никаких заявлений о возможном введении против властей КНДР новых санкций сделано не было.

Как сообщалось, КНДР в пятницу осуществила очередной ракетный пуск.

По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По данным властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

Перед этим, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.

Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Предыдущий пакет ограничений в отношении КНДР был принят 5 августа. Санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

Темы: Северная КореяООН
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