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ЗМІ: КНДР вдруге запустила ракету, яка пролетіла над Японією

П'ятниця, 15 вересня 2017, 01:23
ЗМІ: КНДР вдруге запустила ракету, яка пролетіла над Японією

Японське національне телебачення повідомило, що Північна Корея, ймовірно, запустила ракету.

Про це повідомляє Bloomberg News.

Невизначена ракета пройшла через повітряний простір Японії недалеко від Хоккайдо в бік Тихого океану. Японія не намагалася збити ракету.

Південнокорейські військові повідомили, що ракета була випущена з КНДР в східному напрямку.

Сеул в зв'язку з запуском скликав зустріч Радбезу національної безпеки.

Як відомо 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

У зв'язку з цим США звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом запровадити нові санкції проти Північної Кореї.

5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік

Теми: Північна КореяЯпонія
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