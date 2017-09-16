Доба в АТО: 30 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення

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Субота, 16 вересня 2017, 07:56

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 30 разів порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Ввечері, 15 вересня, бойовики активізувались на Луганському напрямку.

Так, після 18 години бойовики чотири рази били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по околицях Кримського. Тут же бойовики випустили понад 60 мін калібру 82 міліметри. Українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь.

"У результаті цього протистояння близько 23 години отримав поранення один наш захисник", - повідомили у штабі АТО.

Також повідомляється, що увечері по опорних пунктах сил АТО у районі Новотошківського окупанти випустили ще 35 82-мм мін. 

На Донецькому напрямку бойовики тричі відкривали вогонь з мінометів і великокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки. Також під мінометним обстрілом противника опинились опорні пункти ЗСУ біля Пісків, а ворожі гранатомети працювали неподалік Світлодарська. 

На Приморському напрямку незаконні збройні формування з міномету і гранатометів обстрілювали позиції ЗСУ біля Водяного.

Як зазначають у штабі, сили АТО відкривали вогонь у відповідь на кожен другий обстріл бойовиків.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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