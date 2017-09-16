Сутки в АТО: 30 обстрелов, один боец ВСУ получил ранения

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вечером, 15 сентября, боевики активизировались на Луганском направлении.

Так, после 18 часов боевики четыре раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Крымского. Здесь же боевики выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра. Украинские военные были вынуждены открыть огонь в ответ.

"В результате этого противостояния около 23 часов получил ранение один наш защитник", - сообщили в штабе АТО.

Также сообщается, что вечером по опорным пунктам сил АТО в районе Новотошковского оккупанты выпустили еще 35 82-мм мин.

На Донецком направлении боевики трижды открывали огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки. Также под минометным обстрелом противника оказались опорные пункты ВСУ у Песков, а вражеские гранатометы работали неподалеку Светлодарска.

На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования из миномета и гранатометов обстреливали позиции ВСУ у Водяного.

Как отмечают в штабе, силы АТО открывали огонь в ответ на каждый второй обстрел боевиков.