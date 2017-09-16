Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 30 обстрелов, один боец ВСУ получил ранения

Суббота, 16 сентября 2017, 07:56

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вечером, 15 сентября, боевики активизировались на Луганском направлении.

Так, после 18 часов боевики четыре раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Крымского. Здесь же боевики выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра. Украинские военные были вынуждены открыть огонь в ответ.

"В результате этого противостояния около 23 часов получил ранение один наш защитник", - сообщили в штабе АТО.

Также сообщается, что вечером по опорным пунктам сил АТО в районе Новотошковского оккупанты выпустили еще 35 82-мм мин.

На Донецком направлении боевики трижды открывали огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки. Также под минометным обстрелом противника оказались опорные пункты ВСУ у Песков, а вражеские гранатометы работали неподалеку Светлодарска.

На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования из миномета и гранатометов обстреливали позиции ВСУ у Водяного.

Как отмечают в штабе, силы АТО открывали огонь в ответ на каждый второй обстрел боевиков.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: