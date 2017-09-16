Уряд проводить верифікацію формули ціни на газ – Гройсман

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Субота, 16 вересня 2017, 11:58
Гройсман під час брифінгу в кулуарах YES
Роман Романюк, УП

Кабінет міністрів проводить верифікацію формули формування ціни газу для населення.

Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на брифінгу в кулуарах YES.

"Ми вважаємо, що ціна на газ має формуватися відповідно до ринку газу і відповідної формули. Головне, щоб формула була справедливою", - зазначив він.

"Зараз наші спеціалісти працюють над тим, щоб зробити верифікацію формули формування ціни газу. Ми в достатньо якісній співпраці з МВФ і працюємо, в тому числі, в цьому напрямку", - заявив Гройсман.

Як повідомлялося, минулого тижня заступник голови МВФ Девід Ліптон в інтерв'ю "Економічніій правді" заявив, що ціни на газ в Україні є дуже низькими в порівнянні з сусідніми країнами.

Українська правда

Теми: Гройсман газ
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