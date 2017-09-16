Правительство проводит верификацию формулы цены на газ - Гройсман

Кабинет министров проводит верификацию формулы формирования цены газа для населения.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман на брифинге в кулуарах YES.

"Мы считаем, что цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа и соответствующей формулой. Главное, чтобы формула была справедливой", - отметил он.

"Сейчас наши специалисты работают над тем, чтобы провести верификацию формулы формирования цены газа. Мы в достаточно качественном сотрудничестве с МВФ и работаем, в том числе, в этом направлении", - заявил Гройсман.

Как сообщалось, на этой неделе заместитель главы МВФ Дэвид Липтон в интервью "Экономической правде" заявил, что цены на газ в Украине являются очень низкими по сравнению с соседними странами.

Украинская правда