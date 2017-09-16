Гелетей розповів про напад співробітників УДО на журналістів

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Субота, 16 вересня 2017, 14:18

Інцидент з журналістом "Радіо Свобода" Михайлом Ткачом, на якого напали співробітники Управління держохорони, розслідується.

Про це повідомив начальник УДО Валерій Гелетей на своїй сторінці у Facebook, пише Інтерфакс-Україна.

"Гелетей також зателефонував головному редактору "Радіо Свобода" і вибачився перед журналістом через поведінку співробітників вчора ввечері. Він повідомив, що зранку намагався зв'язатися з Ткачом та запросив його на зустріч "у будь-який зручний для нього час", - зазначається у повідомленні.

У прес-службі УДО заявили, що за фактом інциденту розпочато внутрішнє розслідування, на час якого його фігуранти тимчасово відсторонені від виконання обов'язків.

"У разі встановлення порушень винних буде покарано", - повідомили в УДО.

Як відомо, сам Ткач напередодні заявив про напад на нього з колегою співробітників Управління державної охорони у Конча-Заспі біля одного з ресторанів, де перебував президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер Ірина Геращенко та інші політики. 

Теми: ЗМІ УДО свобода слова
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