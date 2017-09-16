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У Гелетея розповіли про напад співробітників УДО на журналістів

Субота, 16 вересня 2017, 14:18

Інцидент з журналістом "Радіо Свобода" Михайлом Ткачем, на якого напали співробітники Управління держохорони, розслідується.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби УДО.

"Начальник УДО Валерій Гелетей зателефонував головному редактору "Радіо Свобода" і вибачився перед журналістом через поведінку співробітників вчора ввечері. Він повідомив, що зранку намагався зв'язатися з Ткачем та запросив його на зустріч "у будь-який зручний для нього час", - зазначається у повідомленні.

У прес-службі УДО заявили, що за фактом інциденту розпочато внутрішнє розслідування, на час якого його фігуранти тимчасово відсторонені від виконання обов'язків.

"У разі встановлення порушень винних буде покарано", - повідомили в УДО.

Як відомо, сам Ткач напередодні заявив про напад на нього з колегою співробітників Управління державної охорони у Конча-Заспі біля одного з ресторанів, де перебував президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер Ірина Геращенко та інші політики. 

Українська правда 

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Теми: ЗМІУДОсвобода слова
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