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У Гелетея рассказали о нападении сотрудников УГО на журналистов

Суббота, 16 сентября 2017, 14:18

Инцидент с журналистом "Радио Свобода" Михаилом Ткачем, на которого напали сотрудники Управления госохраны, расследуется. 

Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе УГО. 

"Начальник УГО Валерий Гелетей позвонил главному редактору "Радио Свобода" и принес извинения журналисту из-за поведения сотрудников вчера вечером. Он сообщил, что с утра пытался связаться с Михаилом Ткачем и пригласил его на встречу "в любое удобное для него время", - отмечается в сообщении. 

В пресс-службе УГО заявили, что по факту инцидента начато внутреннее расследование, на время которого его фигуранты временно отстранены от исполнения обязанностей.

"В случае установления нарушений, виновные будут наказаны", - сообщили в УГО.

Как известно, сам Ткач накануне заявил о нападении на него с коллегой сотрудников Управления государственной охраны в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где находился президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Ирина Геращенко и ряд политиков. 

Украинская правда 

Темы: СМИУГОсвобода слова
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