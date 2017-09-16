У Гелетея рассказали о нападении сотрудников УГО на журналистов

Инцидент с журналистом "Радио Свобода" Михаилом Ткачем, на которого напали сотрудники Управления госохраны, расследуется.

Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе УГО.

"Начальник УГО Валерий Гелетей позвонил главному редактору "Радио Свобода" и принес извинения журналисту из-за поведения сотрудников вчера вечером. Он сообщил, что с утра пытался связаться с Михаилом Ткачем и пригласил его на встречу "в любое удобное для него время", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе УГО заявили, что по факту инцидента начато внутреннее расследование, на время которого его фигуранты временно отстранены от исполнения обязанностей.

"В случае установления нарушений, виновные будут наказаны", - сообщили в УГО.

Как известно, сам Ткач накануне заявил о нападении на него с коллегой сотрудников Управления государственной охраны в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где находился президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Ирина Геращенко и ряд политиков.

Украинская правда