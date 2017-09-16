Пожежа в Одесі: третя дівчинка теж загинула, директора затримали
Кількість загиблих в результаті пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі збільшилася до трьох.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.
"Приблизно о 15:50 на місці пожежі було виявлено 3-й фрагмент людського тіла. Станом на 17:00 повідомляємо, що пiд час пожежi загинуло троє людей", - заявили в поліції.
Раніше прес-служба обласної поліції розповсюдила повідомлення про розшук зниклої під час пожежі дівчинки Арпентій Сніжани 2005 р.н. До цього повідомлялося про двох загиблих, пошуки третьої дівчинки тривали.
Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що всі загиблі при пожежі дівчатка (8-річна Софійка, 9-річна Настя та 12-річна Сніжана) були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".
Разом з тим, директор дитячого табору "Вікторія" Петрос Саркісян затриманий поліцією за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей і величезні матеріальні збитки.
Про це повідомив начальник Головного управління національної поліції в Одеській області генерал Дмитро Головін, пише "Думська".
Запобіжний захід Саркісяну обере суд.
Раніше стало відомо, що директор "Вікторії" потрапив до лікарні нібито через проблеми з серцем. Там його взяли під охорону поліцейські.
У той же час, мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.
Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.
Як повідомлялося, в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.
Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх 2006-го року народження, дівчинка з діагнозом: забиття хребта, тупа травма черева, хлопчик з діагнозом: отруєння продуктами горіння.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.