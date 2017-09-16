Пожежа в Одесі: третя дівчинка теж загинула, директора затримали

Кількість загиблих в результаті пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі збільшилася до трьох.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

"Приблизно о 15:50 на місці пожежі було виявлено 3-й фрагмент людського тіла. Станом на 17:00 повідомляємо, що пiд час пожежi загинуло троє людей", - заявили в поліції.

Раніше прес-служба обласної поліції розповсюдила повідомлення про розшук зниклої під час пожежі дівчинки Арпентій Сніжани 2005 р.н. До цього повідомлялося про двох загиблих, пошуки третьої дівчинки тривали.

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що всі загиблі при пожежі дівчатка (8-річна Софійка, 9-річна Настя та 12-річна Сніжана) були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

Разом з тим, директор дитячого табору "Вікторія" Петрос Саркісян затриманий поліцією за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей і величезні матеріальні збитки.

Про це повідомив начальник Головного управління національної поліції в Одеській області генерал Дмитро Головін, пише "Думська".

Петрос Саркісян Думська

Запобіжний захід Саркісяну обере суд.

Раніше стало відомо, що директор "Вікторії" потрапив до лікарні нібито через проблеми з серцем. Там його взяли під охорону поліцейські.

У той же час, мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Як повідомлялося, в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх 2006-го року народження, дівчинка з діагнозом: забиття хребта, тупа травма черева, хлопчик з діагнозом: отруєння продуктами горіння.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Українська правда