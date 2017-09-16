"Батьківщина" оновила керівництво і вирішила йти на вибори ОТГ

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Субота, 16 вересня 2017, 17:31

Нардепа Івана Крулька обрано заступником голови партії та членом президії політради ВО "Батьківщина".

Відповідне рішення ухвалено на 14-му з’їзді партії, який відбувся у Києві 16 вересня. 

Як відомо, Крулько очолював "Батьківщину молоду". Є членом бюджетного комітету ВР. 

Також під час з’їзду було ухвалено рішення про участь "Батьківщини" у виборах місцевих голів та депутатів у 201 об’єднаній територіальній громаді, які відбудуться  29 жовтня 2017 року. 

На порядку денному з’їзду також обговорювали відкликання депутатів місцевих рад на підставі норм про імперативний мандат, а також зміни до статуту партії.

Інтерфакс-Україна

Теми: вибори Батьківщина
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