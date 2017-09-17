Іран заявив про створення "батька всіх бомб"

459 переглядів
Неділя, 17 вересня 2017, 03:55

Іран має 10-тонну бомбу власного виробництва.

Про це заявив високопоставлений іранський командувач, передає Press TV.

Він назвав бомбу "батьком всіх бомб" і зазначив, що вона затьмарює найпотужнішу неядерну зброю США.

"Дотримуючись дорученням Повітряно-космічних сил організація оборонної промисловості випустила 10-тонну бомбу. Ці бомби є в нашому розпорядженні. Вони можуть бути запущені з літаків "Ільюшина", і вони дуже руйнівні", - заявив командувач Військово-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде.

Він згадав формулювання "батько всіх бомб" за аналогією з американською бомбою GBU-43, яка відома як "мати всіх бомб".

Теми: Іран
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Іран і РФ підозрюють у сприянні розробкам ядерної зброї КНДР 10 вересня 2017, 05:10
Президент Ірану назвав пріоритетом збереження "ядерної угоди" з США 20 серпня 2017, 13:44
Іран направив в РФ компоненти озброєнь в обхід заборони РБ ООН - ЗМІ 13 серпня 2017, 22:09
powered by lun.ua
Головні новини
Під мерією Одеси хотіли ставити намети, поліція обіцяє правову оцінку
США не зніматимуть санкції з Росії за часткове виконання Мінська – Волкер
Одеса: під міськрадою бійка і вибух, поліція застосувала газ
Луценко: Саакашвілі не арештують і не екстрадують за "прорив"
Усі новини
наука

Коти-рідини, ліки від хропіння та відраза до сиру: У Гарварді роздали Шнобеля

їжа

Не хлібом та молоком єдиним. Чому деякі діти позбавлені харчування у садках і школах