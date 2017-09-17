Іран заявив про створення "батька всіх бомб"

Іран має 10-тонну бомбу власного виробництва.

Про це заявив високопоставлений іранський командувач, передає Press TV.

Він назвав бомбу "батьком всіх бомб" і зазначив, що вона затьмарює найпотужнішу неядерну зброю США.

"Дотримуючись дорученням Повітряно-космічних сил організація оборонної промисловості випустила 10-тонну бомбу. Ці бомби є в нашому розпорядженні. Вони можуть бути запущені з літаків "Ільюшина", і вони дуже руйнівні", - заявив командувач Військово-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде.

Він згадав формулювання "батько всіх бомб" за аналогією з американською бомбою GBU-43, яка відома як "мати всіх бомб".