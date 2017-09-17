Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іран заявив про створення "батька всіх бомб"

Неділя, 17 вересня 2017, 03:55

Іран має 10-тонну бомбу власного виробництва.

Про це заявив високопоставлений іранський командувач, передає Press TV.

Він назвав бомбу "батьком всіх бомб" і зазначив, що вона затьмарює найпотужнішу неядерну зброю США.

"Дотримуючись дорученням Повітряно-космічних сил організація оборонної промисловості випустила 10-тонну бомбу. Ці бомби є в нашому розпорядженні. Вони можуть бути запущені з літаків "Ільюшина", і вони дуже руйнівні", - заявив командувач Військово-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде.

Він згадав формулювання "батько всіх бомб" за аналогією з американською бомбою GBU-43, яка відома як "мати всіх бомб".

"Українська правда" у Threads

Теми: Іран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Іран
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН
Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном – The Guardian
Останні новини
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
Усі новини...
Реклама: