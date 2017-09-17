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Иран заявил о создании "отца всех бомб"

Воскресенье, 17 сентября 2017, 03:55

У Ирана есть 10-тонная бомба собственного производства.

Об этом заявил высокопоставленный иранский командующий, передает Press TV.

Он назвал бомбу "отцом всех бомб" и отметил, что она затмевает самое мощное неядерное оружие США.

"Следуя поручению Воздушно-космических сил организация оборонной промышленности выпустила 10-тонную бомбу. Эти бомбы есть в нашем распоряжении. Они могут быть запущены с самолетов "Ильюшина", и они очень разрушительны", - заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

Он упомянул формулировку "отец всех бомб" по аналогии с американской бомбой GBU-43, которая известна как "мать всех бомб".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Иран
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