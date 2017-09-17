Бойовики стріляють поблизу мирних населених пунктів - штаб

293 перегляди
Неділя, 17 вересня 2017, 16:28

Бойовики ОРДЛО, порушуючи "шкільне перемир’я", обстрілюють позиції ЗСУ та місцевість поблизу мирних населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. 

Про це 17 вересня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Напруженою залишається обстановка в районі н.п. Новозванівка (територія ОРЛО). Так, в ніч на 17 вересня протягом двох годин бойовики неодноразово застосовували автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по позиціях ЗСУ", - повідомили у штабі. 

На території ОРДО бойовики протягом ночі обстрілювали зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції сил АТО в районі населених пунктів Піски, Невельське та Авдіївка.

"На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ потрапили під вогонь бойовиків з підствольних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля н.п. Водяне, Старогнатівка та Новотроїцьке", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда 

Теми: Донбас АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ: На Донеччині поменшало обстрілів, на Луганщині - навпаки 17 вересня 2017, 16:04
ОБСЄ помітила у бойовиків військову техніку та протитанкові міни 17 вересня 2017, 15:45
У зоні АТО впав російський безпілотник 17 вересня 2017, 07:46
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики стріляють поблизу мирних населених пунктів - штаб
Мер Одеси: у таборі "Вікторія" основна увага приділялася безпеці
Глава Ради Федерації РФ "не бачить логіки" в миротворцях на кордоні
Саакашвілі закликає покарати мера Одеси через пожежу
Усі новини
сучасною українською

Гіпстер, езотерик і вегетаріанець: незвичний Сковорода у новій книзі

декомунізація

"Гудбай, СРСР!" З Московського мосту в Києві зняли радянську символіку