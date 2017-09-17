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Бойовики стріляють поблизу мирних населених пунктів - штаб

Неділя, 17 вересня 2017, 16:28

Бойовики ОРДЛО, порушуючи "шкільне перемир’я", обстрілюють позиції ЗСУ та місцевість поблизу мирних населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. 

Про це 17 вересня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Напруженою залишається обстановка в районі н.п. Новозванівка (територія ОРЛО). Так, в ніч на 17 вересня протягом двох годин бойовики неодноразово застосовували автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по позиціях ЗСУ", - повідомили у штабі. 

На території ОРДО бойовики протягом ночі обстрілювали зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції сил АТО в районі населених пунктів Піски, Невельське та Авдіївка.

"На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ потрапили під вогонь бойовиків з підствольних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля н.п. Водяне, Старогнатівка та Новотроїцьке", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда 

Теми: ДонбасАТО
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