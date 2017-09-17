Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики стреляют вблизи мирных населенных пунктов - штаб

Воскресенье, 17 сентября 2017, 16:28

Боевики ОРДЛО, нарушая "школьное перемирие", обстреливают позиции ВСУ и местность вблизи мирных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом 17 сентября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Напряженной остается обстановка в районе н.п.Новозвановка (территория ОРЛО). Так, в ночь на 17 сентября в течение двух часов боевики неоднократно применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ВСУ", - сообщили в штабе.

На территории ОРДО боевики в течение ночи обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе населенных пунктов Пески, Невельске и Авдеевка.

"На Приморском направлении подразделения ВСУ попали под огонь боевиков из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле н.п. Водяное, Старогнатовка и Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Украинская правда 

Темы: ДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: