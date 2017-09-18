Прикордонники літаками контролюватимуть кордон під час "Запад-2017"

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Понеділок, 18 вересня 2017, 12:49

Держприкордонслужба посилила контроль кордону на півночі країни під час військових навчань Росії і Білорусі "Запад-2017".

Про це повідомила прес-служба прикордонників.

"Нині прикордонники продовжують прикривати напрямки можливих провокативних дій та збройних вторгнень у тісній взаємодії з ЗСУ, Нацгвардією та Нацполіцією по всіх ділянках. До заходів також залучаються резерви прикордонного відомства. Такі заходи триватимуть щонайменше до закінчення навчань "Захід-2017", - йдеться у повідомленні.

Також прес-служба зазначила, що до моніторингу долучилась прикордонна авіація.

"Екіпажі авіаескадрилей на патрульних літаках проводять повітряний моніторинг кордону і вже обстежено близько 900 км держрубежу", - додали у відомстві.

 
Прикордонна авіація
Держприкордонслужба

Як відомо, спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017", які розпочались 14 вересня, мають тривати до 20 вересня.

Міноборони Росії заявило, що у навчаннях будуть задіяні 12,7 тисячі військових, 680 одиниць бойової техніки, близько 70 літаків і 10 кораблів.

Водночас союзники НАТО вважають, що Москва свідомо занизила дані про кількість учасників навчань "Запад-2017", щоб не запрошувати іноземних спостерігачів.

Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен заявила, що в маневрах "Запад-2017", очевидно, візьмуть участь близько 100 тисяч військовослужбовців. У Міноборони Білорусі назвали цю інформацію недостовірною.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявив, що військові навчання "Запад-2017" схожі на підготовку до великої війни.

Теми: Прикордонна служба Білорусь Росія армія
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