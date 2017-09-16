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У Міноборони Білорусі "відхрестилися" від 100 тис. військових на "Захід-2017"

Субота, 16 вересня 2017, 20:59

У Міноборони Білорусі назвали недостовірною інформацію про 100 тисяч військових, які беруть участь у спільних навчаннях "Захід-2017".

Про це заявив прес-секретар ГУ з ідеологічної роботи Міноборони Білорусі Володимир Макаров, пише Інтерфакс-Захід.

"Ця цифра - 100 тис. - абсолютно не відповідає дійсності", - заявив він.

За словами Макарова, оборонні відомства Білорусі та Росії неодноразово і по різних каналах інформували про чисельність військових, які задіяні у навчаннях.

Він нагадав, що загальна чисельність військови, що беруть участь у навчаннях - близько 12,7 тис. осіб, при цьому на території Білорусі у навчаннях задіяно близько 10 тис. осіб.

Теми: БілорусьРосіяармія
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