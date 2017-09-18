У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі в дитячому таборі

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Понеділок, 18 вересня 2017, 17:44

Державна служба з надзвичайних ситуацій вважає ймовірною причиною пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі несправність електроприладів в кімнаті виховательки.

Про це заявив начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак в ході засідання оперативного штабу ДСНС, передають "Українські Новини".

"Найбільш ймовірною причиною пожежі може бути аварійний режим роботи електроприладів, що знаходяться в житловій кімнаті №4 на 1-му поверсі того ж будинку. В цій кімнаті проживала вихователька", - сказав Федорчак.

Він додав, що новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, яка була встановлена ​​у "Вікторії"  минулого року під час дорогого ремонту, на момент пожежі була відключена.

Загальна площа пожежі склала 560 кв. м.  До гасіння було залучено 60 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки.

За його словами, гасіння пожежі ускладнювалося поривами вітру, неможливістю забору води з пожежного водоймища, яке було заповнене лише на 1/3 та віддаленим розміщенням відповідного джерела води.

Також, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час даного засідання заявив, що рятувальники отримали виклик тільки через 45 хвилин після початку пожежі.

"Фактично 45 хвилин відбувалася пожежа, тільки через 45 хвилин надійшов виклик до органів надзвичайних ситуацій", - обурився Зубко.

Як відомо, в результаті пожежі, що виникла в одному з корпусів дитячого табору "Вікторія" 16 вересня в Одесі, загинуло двоє дітей, троє госпіталізовані і ще одна дитина розшукується.

18 вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що директор дитячого табору, де сталася пожежа, заарештований, а розслідування даної справи він взяв під особливий контроль.

Українська правда

Теми: ДСНС надзвичайна подія Одеса
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