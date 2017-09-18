Директора табору, де згоріли діти, заарештували

Суд постановив взяти під варту без права на заставу директора дитячого оздоровчого комплексу "Вікторія", де під час пожежі загинули діти.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба прокуратури Одеської області.

Відповідне рішення ухвалив Київський районний суд Одеси в понеділок, 18 вересня, за клопотанням прокуратури.

Також, за даними правоохоронного відомства, суд у понеділок розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу співробітниці дитячого табору, що відповідала за пожежну безпеку.

Як повідомлялося, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

Також до лікарні доставлено двоє дітей 2006-го року народження: дівчинка з діагнозом забиття хребта та тупа травма черева, хлопчик - отруєння продуктами горіння.

Прем'єр Володимир Гройсман доручив створити слідчу групу, яка має встановити усі обставини пожежі в Одеському дитячому таборі.

Українська правда