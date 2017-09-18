Оприлюднили відео нападу співробітників УДО на журналістів

Програма "Схеми" оприлюднила відео, на якому співробітники Управління державної охорони напали на їхніх журналістів, коли ті знімали ресторан, в якому був президент Порошенко.

Відео розміщене на Facebook програми.

На відео видно, як журналіст Михайло Ткач разом з оператором стоять біля ресторану "QueenCountryClub" у Козині, що на Київщині. До них спершу підходить чоловік, який представляється Сергієм, і каже, що сьогодні у ресторані проводитимуться державні заходи. В титрах до відео стверджують, що цей чоловік показує посвідчення співробітника УДО.

Як стверджують журналісти, в цей день у ресторані святкували весілля сина генпрокурора Юрія Луценка.

Згодом на відео видно, як кортеж президента готується до виїзду з ресторану. У цей час до журналістів, які стоять неподалік ресторану та знімають, підбігає чоловік зі словами: "Ви зайшли на чужу територію, ви порушили закон".

Ткач відповідає чоловікові, що на місці, де він стоїть, немає паркану, і це не чиясь територія, а просто ліс. В цей момент чоловік починає штовхати журналіста зі словами: "Тут погано стояти".

Потім підбігає інший чоловік, і після штовханини Ткач допомагає оператору піднятись на ноги. На запитання "що ви робите?" інший чоловік відповідає: "Нічо не роблю, він на мене накинувся", - і вказує на оператора, додаючи, що він просто намагався пройти.

Як повідомляв раніше журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач, 15 вересня в Конча-заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебував президент Петро Порошенко та інші високопосадовці, на нього та оператора напали співробітники Управління державної охорони.